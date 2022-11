De bemanning van een reddingboot heeft zondagochtend op het strand van Terschelling een lichaam gevonden. Twee weken eerder botsten vlak bij het eiland twee schepen tegen elkaar. De politie onderzoekt of het gaat om een van de twee vermiste opvarenden.

Het lichaam is zondagochtend nabij het Groene Strand aan de westkant van Terschelling gevonden. Rond diezelfde plek was ongeveer twee weken geleden het bootongeluk.

De politie kreeg zondag rond 7.00 uur een melding en belde de kustwacht. "We kregen van de politie te horen dat we direct een reddingsboot moesten sturen. Al snel werd duidelijk dat we een speciaal hulpverleningsvoertuig van de KNRM nodig hadden. Zij zijn op het strand gebleven tot het rechercheteam van de politie kwam", zegt een woordvoerder van de kustwacht tegen NU.nl.

Vrijdag 21 oktober rond 7.15 uur botsten een veerboot en een watertaxi op de Waddenzee tegen elkaar. De veerboot kon doorvaren, maar de watertaxi was zinkende. Meerdere passagiers van de watertaxi sloegen overboord.

Hulpdiensten vonden dezelfde vrijdagochtend al de lichamen van twee mensen die waren omgekomen bij het ongeluk. Daarna werd gezocht naar twee andere slachtoffers: een kind van twaalf en een man. De zoektocht werd na enkele uren gestaakt.

Oorzaak ongeluk nog onduidelijk, schepen voeren wel veel te hard

De kapiteins van de twee schepen die bij het ongeluk betrokken waren, werden voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Zij zijn na het verhoor op zaterdagochtend heengezonden. De politie kan nog niet zeggen of ze nog verdachten zijn.

Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. Eerder bleek uit onderzoek van NU.nl dat beide schepen veel te hard voeren.