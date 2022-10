Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: Een nieuwe testmethode kan baarmoederhalskanker sneller op te sporen en miljoenen bierdoppen voor het goede doel.

Onderzoekers ontwikkelen test om baarmoederhalskanker sneller te ontdekken

Onderzoekers van University College London en Universität Innsbruck hebben een nieuwe testmethode ontwikkeld waarmee in een vroeg stadium baarmoederhalskanker kan worden opgespoord. Dit is goed nieuws want hoe sneller de diagnose bekend is, hoe sneller de behandeling kan worden gestart.

Bill Gates trekt 1,2 miljard dollar uit voor uitroeiing polio

Nog meer goed nieuws uit de medische hoek. De Bill & Melinda Gates Foundation gaat zich inzetten voor de wereldwijde beëindiging van polio, schrijft onder meer het AD. De stichting heeft daar 1,2 miljard dollar voor uitgetrokken.

Het wordt steeds drukker op zee, maar dieren stranden niet vaker

Dat dieren aanspoelen is natuurlijk geen goed nieuws. De orka die vorige week bij Cadzand strandde, was lang niet het eerste dier dat dit jaar in Nederland aanspoelde. Het is steeds drukker op zee en het lijkt alsof er steeds meer zeezoogdieren (zoals walvissen, zeehonden en dolfijnen) stranden. Maar goed nieuws: dat blijkt niet zo te zijn, vertellen experts aan NU.nl.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De uitbraak van apenpokken in Nederland is vrijwel voorbij. Dat meldde het RIVM vrijdag. Vaccineren is daarom volgens het instituut niet meer nodig.





Jarige Jac krijgt miljoenen bierdoppen op oprit gestort. Jac van Broekhoven verzamelt bierdoppen voor het Diabetesfonds. Voor zijn verjaardag wilde hij de container voor zijn huis graag vol hebben. Zijn vrienden lieten daarom 30 kuub bierdopjes achter op zijn oprit.

Gas en stroom worden bij Eneco wat minder duur. Eneco gaat vanaf 1 november minder hoge tarieven rekenen voor stroom en gas. Het gaat om klanten die een contract hebben waarbij per 1 november de tarieven worden gewijzigd.





Mogelijk beschikken we in 2030 over vaccins waarmee we kanker kunnen behandelen, meldt RTL Nieuws. De oprichters van het biotechnologische bedrijf BioNTech, Uğur Sahin en Özlem Türeci willen de techniek die ze gebruikten voor hun coronavaccin, ook toepassen op kanker.





De oprichters van het biotechnologische bedrijf BioNTech, Uğur Sahin en Özlem Türeci willen de techniek die ze gebruikten voor hun coronavaccin, ook toepassen op kanker. Diverse grote fondsen denken dat ze de pensioenen begin volgend jaar kunnen verhogen. Onder meer ambtenarenfonds ABP, de grootste van Nederland, zegt dat een verhoging "in de lijn der verwachting ligt". Dit komt doordat rentes de laatste tijd zijn opgelopen en dat is gunstig voor pensioenfondsen.





Hulpdiensten verzorgen een kat die uit het puin in Kyiv is gered. Reddingswerkers in Oekraïne hebben maandag een kat onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald.

