De twee schepen die vrijdag betrokken waren bij het dodelijke ongeluk bij Terschelling, voeren allebei te hard. De maximumsnelheid is daar 20 kilometer per uur, maar op data van botensite Marinetraffic die NU.nl inzag, is te zien dat beide schepen flink sneller voeren. Bij het ongeluk vielen zeker twee doden en vier gewonden.

Op Marinetraffic.com is de route en snelheid terug te zien van de Tiger (een veerboot) en de Stormloper (een af te huren watertaxi). Om 7.12 uur, een paar minuten voor het ongeluk, is de snelheid van de Tiger nog 29,3 knopen, wat neerkomt op ongeveer 54 kilometer per uur.

De Stormloper zet volgens Marinetraffic om 7.09 uur de bocht naar het Schuitegat in, met een snelheid van zo'n 29,2 kilometer per uur. Een minuut later is dat nog niet veel langzamer: 28,9 kilometer per uur. Dat is het laatste punt waarop er automatisch snelheid wordt doorgegeven aan het systeem.

De laatste gegevens van de Tiger vóór het snel vaart mindert.

Volgens de data van Marinetraffic varen beide schepen er regelmatig te hard. De Stormloper voer afgelopen dagen met snelheden tot 45 kilometer per uur over de vaarweg. Van de Tiger zijn soms snelheden van tot 55 kilometer per uur geregistreerd.

Zowel rederij Doeksen (van de Tiger) als de Bazuin (van de watertaxi) wilden vrijdagavond geen commentaar geven op vragen van NU.nl over de snelheid van de schepen.

De laatste positie van de Stormloper waarop nog snelheid wordt doorgegeven.

Doeksen vaart normaal gesproken door de gewone vaargeul, de hoofdvaarroute. De route door het Schuitegat ten westen van Terschelling is alleen een stuk sneller. Dat scheelt dure brandstof, en juist daarmee worstelt Doeksen momenteel. De rederij kondigde onlangs aan dat de boottickets flink duurder worden vanwege de dure brandstof.

Het is nog gissen of de snelheid en/of verlichting de oorzaak van het ongeluk is. Dat wordt nog onderzocht door onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Doeksen en gemeente pleitten voor verlichting

Doeksen en de gemeente Terschelling pleitten dinsdag bij de lokale Omroep Zilt voor verlichting op de boeien in het Schuitegat, net als op de hoofdvaarroute. Die zou het navigeren makkelijker maken.

Directeur Dirk Spoor zei toen nog tegen de omroep dat de Doeksen-schepen die route vanwege het gebrek aan verlichting niet in het donker afleggen. Dat is niet verboden, maar Doeksen wil het niet. Waarom de kapitein er vrijdag voor koos om toch voor zonsopgang over het onverlichte Schuitegat te varen, is niet bekend.

Het Schuitegat en de hoofdvaarroute.

Kapitein en stuurman aangehouden

De kapitein van de Tiger en de stuurman van de Stormloper zijn aangehouden. Dat is de standaard procedure bij zo'n ongeval.

De twee vermisten zijn een kind van twaalf jaar en een volwassen man. Naar hen is de hele dag gezocht: eerst op het water door KNRM-ploegen en later ook op het strand van Terschelling. De kans dat zij nog in leven zijn, is erg klein.

Verder telde het ongeluk vier gewonden. Een van hen is zwaargewond.