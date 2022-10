De meteorenzwerm Orioniden passeert de aarde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Omdat het 's nachts grotendeels opklaart, is er een goede kans dat er vallende sterren te zien zijn, meldt Weerplaza.

Orioniden zijn snelle meteoren, die gemiddeld 66 kilometer per seconde afleggen. Het spoor dat ze achterlaten geeft vaak licht. Daardoor zijn ze wat langer zichtbaar.

Het piekmoment wordt om 10.00 uur verwacht. Dat is ongunstig omdat het dan al licht is, maar ook in de voorafgaande uren zijn mogelijk al vallende sterren te zien. Tussen 4.00 en 7.00 uur worden tot twaalf Orioniden per uur verwacht. Omdat er ook kleinere meteorenzwermen actief zijn, kan het aantal vallende sterren in die uren oplopen tot 35 per uur.

Hoewel er een overwegend heldere nacht wordt verwacht, kan het zijn dat overtrekkende wolken het zicht nog belemmeren. Aan het licht van de maan zal het niet liggen. Die is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor maar 12 procent verlicht.