De rederij die betrokken is bij het dodelijke ongeluk bij Terschelling, pleitte een paar dagen geleden al voor verlichting op deze vaarroute. Ook zei de rederij daar geen veerboten in het donker te laten varen. Vrijdag gebeurde dit dus om onduidelijke redenen wel. Bij de botsing vielen zeker twee doden en vier gewonden.

Rederij Doeksen is eigenaar van de Tiger, een van de veerboten tussen Harlingen en Terschelling. Het schip botste vrijdagmorgen op de Stormloper, een watertaxi. Die is af te huren voor vervoer over de Waddenzee.

Doeksen vaart normaal gesproken door de gewone vaargeul, de hoofdvaarroute. De route door het Schuitengat ten westen van Terschelling is alleen een stuk sneller. Dat scheelt dure brandstof, en juist daarmee worstelt Doeksen momenteel. De rederij kondigde onlangs aan dat de boottickets flink duurder worden vanwege de dure brandstof.

Het ongeval in het kort Vrijdag rond 7.15 uur botsten twee schepen op elkaar.

De veerboot had schade maar kon uiteindelijk doorvaren. De watertaxi was zinkende.

Meerdere inzittenden van de watertaxi sloegen overboord.

Zeker twee mensen kwamen om. Twee anderen zijn nog vermist. Vier mensen zijn gewond, onder wie een zwaargewonde.

Nadeel van het Schuitengat is dat de boeien op die relatief smalle route geen verlichting hebben. Het is in het donker dus lastiger navigeren, maar verboden is het niet.

Doeksen-directeur Dirk Spoor zei dinsdag tegen Omroep Zilt: "We gingen al heel vaak door het Schuitengat, steeds vaker, omdat het op een natuurlijke manier steeds dieper wordt. Maar nu wordt het vroeger donker, en steeds later licht. En in het donker gaan we er niet doorheen."

Onduidelijk waarom Doeksen toch door het donker ging

Het is niet duidelijk waarom Doeksen er vrijdag voor koos om toch door het donker te varen. Zonsopgang was pas een uur na het ongeluk. De rederij was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

De gemeenten Terschelling en Vlieland (waar het Schuitengat bij in de buurt ligt) pleitten afgelopen week ook bij Rijkswaterstaat voor verlichting. Die liet aan de omroep weten naar het verzoek te zullen kijken.