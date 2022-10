Ongeveer de helft van de mensen die zich melden als toeslagenouders, blijkt geen gedupeerde te zijn van het toeslagenschandaal. Zij hebben dan ook geen recht op compensatie. Van de recente melders is zelfs meer dan de helft geen gedupeerde, meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

De Vries rapporteerde vrijdag voor de twaalfde keer aan de Kamer over de de moeizaam lopende hersteloperatie. Inmiddels hebben zo'n 57.400 ouders zich gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Voor 97 procent van hen is binnen een half jaar de eerste toets gedaan. Die bepaalt of ze wel of niet gedupeerd zijn in het toeslagenschandaal en of ze recht hebben op minimaal 30.000 euro aan compensatie en andere vormen van steun. Mensen die in bezwaar gaan, moeten nog wel te lang wachten op een besluit.

Ook de achterstand bij de integrale beoordelingen "blijft te groot", zegt De Vries. Dat is de onderzoeksfase na de eerste toets. Daarbij wordt uitgezocht wat er misging met de kinderopvangtoeslag bij een gedupeerde ouder.

De integrale beoordeling is nodig als een gedupeerde recht heeft op meer dan de 30.000 euro compensatie die is vastgesteld. Iets meer dan zeventienduizend zaken van gedupeerden zijn helemaal afgerond. Hierbij hebben de meesten een integrale beoordeling gekregen.

Ruim zesduizend ouders wilden geen integrale beoordeling

Meer dan zesduizend ouders zagen af van een integrale beoordeling. Het bedrag van 30.000 euro is namelijk een vastgesteld compensatiebedrag dat iedere gedupeerde hoe dan ook ontvangt. Om de hersteloperatie voor ouders te versnellen, neemt de UHT contact op met ouders van wie vrijwel zeker is dat ze geen recht hebben op meer geld.

Zij kunnen dan besluiten af te zien van de integrale beoordeling, die veel tijd kost. Daardoor hoeven zij minder lang op hun geld te wachten.

"De verwachting is nog steeds dat, wanneer alle beoordelingen zijn gedaan, bij ongeveer de helft van de gedupeerde ouders het uitgekeerde compensatiebedrag van 30.000 euro voldoende is", schrijft De Vries aan de Kamer.

Mogelijke versnelling van compensatieprocedure wordt onderzocht

De Vries benadrukt wel dat er "vooruitgang wordt geboekt" in de hersteloperatie. "Zo kunnen ouders die zelf al schulden of betalingsachterstanden hadden afbetaald en in aanmerking kwamen voor afbetaling door de overheid, inmiddels voor teruggave terecht bij het speciale loket dat hiervoor is geopend."

Er lopen verschillende proeven om te kijken of zaken "slimmer, sneller of makkelijker" geregeld kunnen worden. "Maar het kabinet wil hierbij geen valse verwachtingen wekken, want er zijn geen eenvoudige oplossingen", waarschuwt De Vries.

Mensen kunnen zich nog tot het einde van volgend jaar melden als ze denken gedupeerd te zijn.