De uitbraak van apenpokken is vrijwel voorbij, meldt het RIVM vrijdag. Vaccineren is daarom volgens het instituut niet meer nodig. Tot eind deze maand worden risicogroepen nog uitgenodigd voor een prik.

Het apenpokkenvirus is op zijn retour. Donderdag werd bekend dat in de afgelopen twee weken slechts negen mensen positief testten op het virus. Op het hoogtepunt in juli werden wekelijks meer dan 150 gevallen geconstateerd.

"Het aantal nieuwe besmettingen is al een paar weken erg klein, waardoor de campagne kan stoppen. Desalniettemin kan de ziekte nog steeds opleven en zijn er nog steeds besmettingen", waarschuwt het RIVM. Het instituut pleit dan ook voor oplettendheid.

"Veranderd gedrag" en natuurlijke immuniteit hebben tot een vermindering van het aantal nieuwe besmettingen geleid, denkt het RIVM. Hoe groot het effect van de vaccinaties is geweest, kan het instituut nog niet zeggen.

Zeker 15.180 eerste doses toegediend

Sinds eind juli kunnen mensen die het grootste risico op een besmetting lopen, zich preventief laten vaccineren. Zeker 15.180 mensen hebben een eerste dosis toegediend gekregen. Die cijfers zijn niet compleet, want een onbekend aantal mensen wil de gegevens van de vaccinatie niet met het RIVM delen. In werkelijkheid zijn dus meer mensen gevaccineerd.

Ongeveer 32.000 mensen zijn uitgenodigd voor de preventieve apenpokkenprik. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen.

De meeste mensen genezen vanzelf

Het apenpokkenvirus dook eind mei in Nederland op. Mensen die het virus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf.

Het virus treft vooral mannen die regelmatig seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus dus oplopen.