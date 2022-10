Vandaag vieren hindoes Divali, het feest van het licht. Ook in Nederland wordt dit feest gevierd door ruim 200.000 hindoes. Waarom is deze feestdag zo belangrijk in het hindoeïsme? En hoe wordt het gevierd?

Hindoes vieren tijdens Divali dat ze met het licht de duisternis overwinnen. "Het is een van de belangrijkste feestdagen in het hindoeïsme", vertelt hogeschooldocent en ondernemer Rajiv Girwar (39). Als Surinaams-Hindoestaanse Nederlander viert hij het feest van Divali elk jaar met zijn familie in Nederland.

"Wanneer ik iemand anders Divali toewens, dan zeg ik 'dat het vuur in jou nooit mag doven'. Voor mij is dit feest een moment van bezinning om te reflecteren op een positieve mindset en weerbaarheid. Ondanks de tegenslagen in het leven willen we sterk in onze schoenen blijven staan."

Divali betekent letterlijk 'een rij lichtjes'. Wereldwijd vieren zo'n 950 miljoen aanhangers van het hindoeïsme dit feest. Elk jaar wordt het feest van het licht gevierd op de vijftiende dag van de hindoemaand Ashwin. Dat valt nooit op dezelfde dag, maar wel ergens in oktober of november van de westerse kalender.

Tijdens Divali branden hindoes kleine lampjes die zij ook wel diya's noemen. Deze lampen zijn traditioneel gemaakt van klei en lontjes die in geklaarde boter (ghee) zijn gedoopt. Bij het branden van de lichtjes worden gebeden opgezegd en wordt soms gezongen. Daarna vieren hindoes het feest door verhalen te vertellen, cadeaus uit te wisselen en traditionele gerechten te eten.

"Om ons voor te bereiden op Divali koken we de hele dag door, en maken we het huis grondig schoon. Dit doen we om de goden te verwelkomen die we op deze dag eren", gaat Girwar verder.

"Maar we willen ook onze ziel en ons lichaam reinigen. Daarom eten veel hindoes een week lang geen vlees en drinken ze geen alcohol voordat ze het Lichtjesfeest vieren."

In India is het een nationale feestdag die gepaard gaat met vuurwerkshows en optochten. En zo heeft elk land zijn eigen tradities, want het wordt in verschillende werelddelen gevierd. "De viering in India is vergelijkbaar met hoe Kerst wordt gevierd in westerse landen", vertelt software engineer Vidya Ambadipudi (37). Zij viert Divali in de Indiase stad Kolhapur, waar zij woont en werkt.

Traditioneel is Divali een feest dat vijf dagen duurt. "En elke dag wordt er een andere God of een aspect van het leven gevierd", gaat Ambadipudi verder. Op de eerste dag wordt de grote schoonmaak gehouden en wordt het huis versierd met rangoli. Dat zijn sierlijke patronen die op de grond worden getekend met gekleurd zand waarop de diya's worden geplaatst. "En op de tweede dag bidden we voor de zielen die in de hel zijn beland, zodat zij toch vrede vinden."

De derde dag is de belangrijkste dag; de dag van de Lakhsmi-puja. "Dan vieren we de godin van het licht en voorspoed door het huis te versieren met munt- en papiergeld om haar te verwelkomen."

Op dag vier van Divali vieren hindoes de relatie tussen man en vrouw, en op de laatste dag de relatie tussen broers en zussen. Ambadipudi: "Veel hindoes vieren alleen de derde dag van Divali. Ook in mijn familie doen we het zo. Het wordt wel altijd uitbundig gevierd met de hele familie, en iedereen doet eraan mee."

In Nederland wordt Divali kleiner gevierd dan in India, maar het wordt wel bekender. "Steeds meer niet-hindoes vieren Divali, omdat zij zich kunnen vinden in het symbool van het licht dat de duisternis overwint", vertelt Ritika Mehra (35), hoofdorganisator van het India Diwali festival dat afgelopen zaterdag in Amstelveen plaatsvond. Bezoekers kunnen er dansen, eten en live muziek luisteren. Jaarlijks komen er duizenden mensen op af, zowel hindoes als niet-hindoes.

"We proberen het festival inclusief en toegankelijk te maken door de religieuze rituelen van Divali niet mee te nemen in de viering. In India wordt Divali namelijk ook zo divers gevierd, en die culturele diversiteit willen we uitdragen", legt Mehra uit. "Het is vooral een groot feest waar mensen kennis kunnen maken met Indiase culturen. Ook Indiërs in Nederland die hun thuisland missen, kunnen tijdens Divali bij ons terecht. Daardoor is het een feest dat mensen echt met elkaar verbindt."