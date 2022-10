De Poldertoren in Emmeloord is niet het absolute middelpunt van de Noordoostpolder. Toen de watertoren in 1957 werd gebouwd, was het wel de bedoeling dat die precies in het midden van de polder zou komen te staan. Dat is ook altijd aangenomen, maar nu blijkt uit berekeningen van de gemeente Emmeloord dat de toren op zijn minst 1.200 meter naast het middelpunt staat.

Emmeloord maakte nieuwe berekeningen op verzoek van een geschiedenisprogramma van Omroep Flevoland. Er zijn drie rekenmethodes uitgeprobeerd.

In alle gevallen staat de Poldertoren niet precies in het midden. In één berekening ligt het middelpunt van de polder niet eens in Emmeloord maar in Nagele, zo'n 8 kilometer verderop. Toen Emmeloord kort na de drooglegging van de Noordoostpolder werd gebouwd, zou die gemeente ook het middelpunt van de polder zijn.

De bijna 65 meter hoge Poldertoren is niet meer in gebruik als watertoren. De toren is een rijksmonument en staat al lange tijd leeg.

Er wordt aan plannen gewerkt voor een nieuwe functie voor het rijksmonument.