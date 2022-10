Er is één zwaargewonde na de aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi op de Waddenzee bij Terschelling, zegt burgemeester van Terschelling Caroline van de Pol. Drie opvarenden zijn lichtgewond. Twee mensen zijn nog altijd vermist, onder wie een twaalfjarig kind.

Eerder op vrijdag werd al bekend dat twee personen waren overleden. Over hun identiteit en de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Het ongeluk vond vrijdag rond 7.15 uur plaats. Het ging om een aanvaring tussen snelboot Tiger van Rederij Doeksen en de Stormloper van watertaxibedrijf De Bazuin. Meerdere mensen kwamen daardoor in het water terecht.

De kustwacht acht de kans klein dat de vermiste man en het kind levend worden teruggevonden. De lage temperatuur van het zeewater en de sterke stroming maken die kans kleiner.

Volgens burgemeester Van de Pol zijn er op het strand nog professionele zoekacties "met alle mogelijke inzet". Daar zouden de vermiste personen eventueel kunnen aanspoelen. "Getijden en de stroming veranderen. Daarom zoeken hulpdiensten momenteel op het strand of er inderdaad lichamen aanspoelen", zegt de burgemeester.

Het onderzoek naar de aanvaring loopt nog. Van de Pol kan daarom nog niets zeggen over de toedracht: "We gaan er niet naar gissen." Ze verwacht niet dat het onderzoek binnen een paar dagen is afgerond. Of de boot te hard voer en of de opvarenden een zwemvest droegen, is nog niet bekend.