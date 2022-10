Op de plek waar Sanne (26) en Hebe (10) om het leven kwamen, vonden in de afgelopen vier jaar gemiddeld acht ongevallen per jaar plaats. Volgens de politie is knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland.

In de bocht waar de auto met daarin Sanne en Hebe van de weg raakte, is geen vangrail. Volgens Rijkswaterstaat is dat alleen nodig als er binnen 10 meter van de rijbaan een obstakel aanwezig is. Dat is bij deze bocht niet het geval.

Rijkswaterstaat meldt verder dat acht ongelukken per jaar niet bovengemiddeld veel is. "Ter vergelijking: in Zuid-Nederland zijn meer dan zevenhonderd wegvakken waar meer dan acht ongevallen per jaar plaatsvinden."

De politie doet vrijdagochtend vervolgonderzoek op de plek waar Sanne en Hebe om het leven zijn gekomen. "We doen dat om een beeld te krijgen wat er is gebeurd", zegt een woordvoerder. Hij verwacht dat het onderzoek ongeveer tot het middaguur duurt, maar dat het ook kan uitlopen.

Bij het vervolgonderzoek wordt onder andere gekeken naar de weersomstandigheden. Die zijn volgens de politie bepalend voor de manier waarop het ongeval kon plaatsvinden.

Een deel van de weg bij de vindplaats is "afgekruist", zodat de onderzoekers veilig hun werk kunnen doen. Hierdoor staat er een 4,4 kilometer lange file tussen Engelen en het knooppunt.

Auto werd na zoektocht van twee dagen gevonden

Begeleidster Sanne vertrok maandag samen met Hebe uit Raamsdonksveer. Ze had het meisje opgehaald bij een dagcentrum voor kinderen met een beperking en zou met haar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij nooit aan.

Ze werden woensdagavond na een grote zoektocht in hun auto in het water gevonden.