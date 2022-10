Bij een aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi op de Waddenzee bij Terschelling zijn vrijdagochtend twee personen omgekomen. Er worden nog twee mensen vermist, onder wie een twaalfjarig kind. De zoektocht naar het tweetal is voorlopig gestaakt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Volgens de woordvoerder wordt later opnieuw gekeken wat er gaat gebeuren. Wanneer dat zal zijn, kon hij niet aangeven. "Dat is afhankelijk van veel zaken, zoals de stroming en de wind." Ook op de vraag waarom de zoekactie is gestaakt, kon hij geen antwoord geven.

Voor de zoekactie naar de vermisten werden zes boten en een helikopter ingezet. In het gebied is veel stroming, waardoor iemand die te water raakt snel kan afdrijven, meldt de kustwacht.

De twee omgekomen mensen zijn de slachtoffers die eerder gereanimeerd werden. Hun precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

De aanvaring vond plaats tussen snelboot Tiger van Rederij Doeksen en de Stormloper van watertaxibedrijf De Bazuin. In de inmiddels gezonken watertaxi zaten in totaal zeven mensen. Vier van hen konden direct uit het water worden gehaald.

Veerboot kon op eigen kracht doorvaren

De veerboot maakte na de botsing water en raakte beschadigd, maar kon - na toestemming van de autoriteiten - op eigen kracht doorvaren. Halverwege de ochtend kwam de Tiger aan in de Friese havenstad en aankomstplaats Harlingen.

Daar zijn de 21 passagiers en 6 bemanningsleden opgevangen. Geen van hen raakte volgens de rederij gewond.

Hulp- en reddingsdiensten rukten massaal uit vanwege het incident. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De hulpdiensten schaalden op naar GRIP 3. Dat betekent dat ze intensiever en beter kunnen samenwerken tijdens een crisissituatie.

Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het incident.

De Landelijke Eenheid van de politie is een strafrechtelijk onderzoek naar de aanvaring gestart. De schippers zijn aangehouden voor verhoor.