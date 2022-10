Bij een aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi op de Waddenzee bij Terschelling zijn vrijdagochtend twee personen omgekomen. Nog twee opvarenden worden vermist: een volwassen man en een twaalfjarig kind. De zoektocht naar het tweetal is eerder op de dag gestaakt, maar gaat nu "op kleine schaal" verder, meldt een woordvoerder van de gemeente Terschelling.

De kans is klein dat de twee vermisten nog in leven zijn, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Het kustwachtcentrum baseert deze aanname op onder meer de lage temperatuur van het zeewater.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio wordt later opnieuw bekeken of de zoektocht wordt hervat. "Dat is afhankelijk van veel zaken, zoals de stroming en de wind."

Voor de zoekactie zijn zes boten en een helikopter ingezet. In het gebied is veel stroming, waardoor iemand die te water raakt snel kan afdrijven, meldt de kustwacht. Mogelijk spoelen de lichamen van de slachtoffers ergens in de komende dagen aan.

De twee omgekomen mensen zijn de slachtoffers die eerder gereanimeerd zijn. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

Plek van de aanvaring

Vier personen direct uit het water gehaald

Het ging om een aanvaring tussen snelboot Tiger van Rederij Doeksen en de Stormloper van watertaxibedrijf De Bazuin. In de inmiddels gezonken watertaxi zaten in totaal acht mensen, laat de Kustwacht weten. In eerdere berichtgeving werd over zeven opvarenden geschreven. Vier van de acht konden direct uit het water worden gehaald.

In de watertaxi zaten drie medewerkers van Friso Bouwgroep uit Sneek, zegt directeur Henk Dedden. Hij bevestigt daarmee berichtgeving van het AD. Een van de medewerkers had zijn zoon bij zich.

Er zaten volgens hem ook drie medewerkers van een onderaannemer van het bedrijf in de watertaxi. Dedden heeft nog "geen officiële informatie over de status" van de werknemers van zijn bedrijf of die van de onderaannemer.

Veerboot kon na aanvaring doorvaren

De veerboot maakte na de botsing water, maar kon - na toestemming van de autoriteiten - verder varen. Halverwege de ochtend kwam de Tiger aan in de Friese havenstad Harlingen.

Daar zijn de 21 passagiers en 6 bemanningsleden opgevangen. Geen van hen raakte volgens de rederij gewond.

Hulp- en reddingsdiensten rukten massaal uit vanwege het incident. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De hulpdiensten schaalden op naar GRIP 3. Dat betekent dat ze tijdens een crisissituatie intensiever en beter kunnen samenwerken.

Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het incident.

De Landelijke Eenheid van de politie is een strafrechtelijk onderzoek naar de aanvaring gestart. De schippers zijn aangehouden voor verhoor.