De verklaring van een belangrijke getuige in de zaak tegen Hein B. is niet bruikbaar als bewijs. Dat stelt B.'s advocaat Daniël Fontein op basis van een rapport van een deskundige. B. hoorde maandag acht jaar cel tegen hem geëist worden vanwege zijn rol bij de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca.

Vrijdag is de laatste zittingsdag in de rechtbank van Lelystad voordat op 18 november de uitspraak volgt. B. is een van de drie hoofdverdachten die door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Carlo.

Volgens Fontein wordt zijn cliënt door maar één getuige gekoppeld aan de fatale mishandeling in de nacht van 13 op 14 juli 2021. Deze getuige heeft iemand omschreven en B. zou aan die omschrijving voldoen. Verder wees de getuige hem op een foto aan als betrokkene.

Fontein heeft rechtspsycholoog Peter van Koppen, deskundige op het gebied van onder meer getuigenverklaringen, naar het verhaal van de getuige laten kijken. De conclusie van Van Koppen is dat alleen het verhaal van de getuige dat Carlo door meerdere mensen is mishandeld bruikbaar is.

Dat komt volgens Van Koppen doordat de getuige in Spanje niet goed is gehoord en zelf zegt dat ze uiterst onzeker is over haar verklaringen.

Ook leek ze zich in de loop van de ondervragingen steeds meer te herinneren, maar Van Koppen denkt dat die verklaringen zijn beïnvloed door bijvoorbeeld een filmpje op GeenStijl. Daarin zijn beelden van een deel van de mishandeling te zien. Mogelijk is de getuige na het bekijken van deze beelden dingen gaan invullen.

Foto waarop B. herkend werd zou onbruikbaar zijn

De foto waarop B. is aangewezen, is volgens Van Koppen te vaag en daardoor niet bruikbaar. Daarnaast gaat het om een groepsfoto van de verdachten en is het daardoor "altijd prijs", zegt de deskundige. De eerste ondervraging vond plaats in Spanje en voldeed niet aan de standaarden die we in Nederland hanteren, zegt Van Koppen.

Fontein vat samen dat deze getuigenverklaring niet bruikbaar is voor het bewijs en dat zonder deze verklaring "niets" B. aan de mishandeling van Carlo kan koppelen.

Dat is niet het geval bij de mishandeling van een vriend van Carlo. B. geeft toe dat hij deze man heeft geschopt toen hij op grond lag. Maar volgens B. schopte hij niet tegen het hoofd, maar eerder tegen de schouder van de man.

