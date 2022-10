De handschoenen kunnen voorlopig in de kast blijven, meldt Weerplaza. In sommige regio's wordt het komend weekend zelfs 21 graden.

Vrijdag schuiven soms wolken voor de zon. Verspreid over de dag komt een enkele bui voor, soms met een klap onweer. De temperaturen zijn met 17 tot 19 graden zacht.

De kans op buien is zaterdag het grootst in het westen, maar veel zullen het er niet zijn. Ook dan blijft het zacht, met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

De temperatuur komt een dag later mogelijk nog iets hoger uit. In het zuiden van Nederland kan het dan zelfs 21 graden worden. Het weerbeeld bestaat zondag uit veel wolken, af en toe zon en vooral later op de dag enkele buien. De wind is matig en waait uit het zuiden of zuidoosten.

Na het weekend blijft het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, met min of meer dezelfde temperaturen als in het weekend. De wind blijft voorlopig uit zuidelijke richtingen waaien en het weerbeeld is licht wisselvallig: er is ruimte voor de zon, maar ook kans op een paar buien.