De orka die afgelopen weekend aanspoelde op het strand van Cadzand en vervolgens overleed, was ernstig ziek. Verschillende organen van het dier waren ontstoken, meldt de Universiteit Utrecht na onderzoek. Het dier had al langere tijd niet gegeten en kampte met tandvleesontsteking.

"Alle tanden van de orka zaten los en waren aan het rotten. Het dier moet zeker met eten echt pijn hebben geleden", zegt bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

De hartklep, het hersenvlies en het geslachtsorgaan van de ruim 5 meter lange orka waren ontstoken en volgens de universiteit staat vast dat ze ernstig ziek en verzwakt was. Dat het levend strandde, is het dier uiteindelijk fataal geworden. Het skelet van de orka zal worden geconserveerd door het Leidse museum Naturalis.

Wageningen Marine Research, dat meedeed aan de studie naar de doodsoorzaak, ontdekte dat de maag van de orka helemaal leeg was. "We vonden alleen een klein plastic vel, maar dat had geen invloed op de doodsoorzaak", zegt bioloog Mardik Leopold. "Deze orka had dagenlang niets meer gegeten."

De orka werd herkend door een Spaanse dierenwelzijnsorganisatie. "Het is mogelijk dat ze door de ziekte en verzwakking is afgedwaald van haar normale omgeving", zegt de Universiteit Utrecht.

Het gebeurt zelden dat een levende orka aanspoelt op de Nederlandse kust. De tot voor kort laatste keer was in 2010, toen orka Morgan verzwakt uit de Waddenzee werd gehaald. Het dier verbleef even in het Dolfinarium, maar werd uiteindelijk overgebracht naar Tenerife.