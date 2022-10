Hulpdiensten zijn nog op zoek naar een twaalfjarig vermist kind na een aanvaring vrijdagochtend vroeg tussen een veerboot en een watertaxi op de Waddenzee bij Terschelling. Vier opvarenden van de watertaxi zijn uit het water gered. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Op de veerboot bleef iedereen ongedeerd.

In eerste instantie was er sprake van twee vermisten, van wie er een rond 8.30 werd gevonden. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd. Hetzelfde gebeurde bij een andere opvarende. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog hoe het met de ander is.

Reddingsmaatschappij KNRM heeft de overige drenkelingen naar de haven van West-Terschelling gebracht.

De watertaxi is gezonken. Het vaartuig voer tussen Terschelling en Vlieland op het moment van de aanvaring.

De botsing vond vlak bij het Schuitengat plaats tussen snelboot Tiger van Rederij Doeksen en de Stormloper van watertaxibedrijf De Bazuin.

Passagiers veerboot opgevangen in Harlingen

De veerboot maakte na de botsing water en raakte beschadigd, maar kon op eigen kracht doorvaren. Halverwege de ochtend kwam de Tiger aan in de Friese havenstad en aankomstplaats Harlingen. Daar zijn de 21 passagiers en zes bemanningsleden die aan boord waren opgevangen volgens de veiligheidsregio.

Hulp- en reddingsdiensten rukten massaal uit vanwege het incident. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 3. Dat betekent dat ze intensiever en beter kunnen samenwerken tijdens een crisissituatie.

Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het incident.

Veerboot Tiger (archieffoto). Veerboot Tiger (archieffoto). Foto: ANP

Veerboot tijdelijk uit de vaart

De Tiger, die net als een catamaran twee rompen heeft, wordt vanwege de schade voor onbepaalde tijd uit de vaart genomen. In een van de rompen liep water, maar het schip is zo ontworpen dat dit volgens de rederij geen gevaar heeft opgeleverd.

Een tweede sneldienst van Doeksen en de gewone veerpont blijven wel gewoon in de vaart. Doeksen boekt passagiers over naar deze vaartuigen zodat de dienstregeling zoveel mogelijk in stand kan blijven.