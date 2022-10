Hulpdiensten zijn op zoek naar een twaalfjarig vermist kind na een aanvaring vrijdagochtend vroeg tussen een veerboot en een watertaxi op de Waddenzee ten westen van Terschelling. Bij de botsing raakten een onbekend aantal andere opvarenden van de watertaxi te water. Ook zijn er meerdere gewonden.

Twee mensen zijn gereanimeerd, meldt het kustwachtcentrum. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog hoe het met de ander is.

Reddingsmaatschappij KNRM heeft een onbekend aantal van de in totaal zeven opvarenden van de watertaxi gered. Zij zijn naar de haven van West-Terschelling gebracht, meldt Brandweer Fryslân.

De aanvaring vond vlak bij het Schuitengat plaats tussen snelboot Tiger van Rederij Doeksen en de Stormloper van watertaxibedrijf De Bazuin.

De watertaxi maakt water en wordt op dit moment naar ondiep water gesleept, zegt Brandweer Fryslân. Het vaartuig voer tussen Terschelling en Vlieland op het moment van de aanvaring.

Geen gewonden op snelboot

Op de snelboot raakte voor zover bekend niemand gewond. De veerboot zou water maken, maar kon na de botsing wel op eigen kracht doorvaren. De Tiger is met zo'n zeventig passagiers onderweg naar de Friese havenstad en vertrekplaats Harlingen.

Hulp- en reddingsdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 3. Dat betekent dat ze intensiever en beter kunnen samenwerken tijdens een crisissituatie.

Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren.