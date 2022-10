Vrijdag wordt opnieuw een dag met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden en in het zuiden van het land kan het 21 graden worden. Naast zonnige perioden kunnen er ook een aantal buien voorkomen.

De ochtend start op veel plaatsen droog, maar al snel trekken buien vanuit het zuiden over het binnenland. Hierbij is kans op onweer.

In de middag is vooral in het oosten en noorden nog een bui mogelijk. Verder is het wisselend bewolkt. De zon laat zich steeds meer zien.

Tijdens de avond en in de nacht naar zaterdag klaart het op. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Het wordt opnieuw nevelig, met lokaal kans op mist.

