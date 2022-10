De Nederlandse Arbeidsinspectie adviseert duikers te controleren of hun luchtfles en de daarop gemonteerde kraan wel bij elkaar passen. Die waarschuwing volgt op een dodelijk ongeluk in Amstelveen op zondag. Het advies geldt voor de hele branche, dus ook duikscholen en instructeurs moeten hun flessen controleren.

Een kraan op een duikfles werkt eigenlijk hetzelfde als een waterkraan in de keuken: met een draaidop kun je het systeem openen of sluiten. Met een open kraan kun je de fles bijvullen met zuurstof of tijdens het duiken zuurstof inademen.

Maar niet elke kraan past goed op elke fles. En niet elke kraan wordt goed op een fles gemonteerd. Als de montage niet op orde is, kan de kraan met geweld losschieten als de fles wordt bijgevuld.

Dat gebeurde afgelopen zondag in Amstelveen. Een duikinstructeur raakte daardoor zwaargewond en overleed later die dag.

De Nederlandse Arbeidsinspectie waarschuwt: "Ondanks diverse (internationale) publicaties over het voorkomen van dergelijke incidenten blijven zulke situaties helaas voorkomen. Ook bij eerdere incidenten was de hoofdoorzaak eigenlijk altijd dat de duikfles en de gemonteerde kraan niet verenigbaar waren."

De inspectie raadt duikers aan om de maat van de schroefdraad op de fles te vergelijken met de maat op de kraan. Als die niet hetzelfde zijn, mag de fles niet meer worden gevuld.