Ridouan Taghi en zijn advocaten hebben aangifte gedaan, omdat vanuit "justitiesystemen" vertrouwelijke informatie naar de media zou zijn gelekt. Dat schrijft Het Parool donderdag.

Door deze informatie naar buiten te brengen, is volgens de advocaten het ambtsgeheim geschonden. Volgens de aangifte is dit meerdere keren gedaan door een of meer medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, het Openbaar Ministerie (OM), de politie of het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP).

Volgens Taghi en zijn advocaten is dit bijvoorbeeld gebeurd toen bekend werd dat Taghi onbeperkt gebruik kon maken van eMates, een berichtendienst voor gevangenen.

Een ander voorbeeld van zo'n vermeend lek is toen De Telegraaf wist te melden dat Taghi vrijwel dagelijks om 16.00 uur werd gebeld door een van zijn advocaten. Op het kantoor van de advocaten gaat de telefoon dan regelmatig op de speaker en er zouden dan ook anderen aan het gesprek deelnemen.

De details over het dagelijkse telefoontje zijn "feitelijk juist" en moeten daarom wel van overheidsfunctionarissen komen, denken Taghi en zijn advocaten. Ze plaatsen daarbij wel de kanttekening dat het "absoluut onjuist en een kwalijke insinuatie" is dat anderen aan het telefoongesprek deelnemen. De advocaat zou de telefoon alleen op de speaker zetten om bijvoorbeeld iets te kunnen opzoeken of mee te schrijven.

"Dat de inhoud van vertrouwelijke gesprekken vervolgens gedeeld wordt met journalisten betreft een ernstige schending van het ambtsgeheim", citeert Het Parool uit de aangifte.