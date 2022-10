In april, mei en juni 2022 zijn opnieuw meer mensen overleden dan verwacht. Dat meldt statistiekbureau CBS op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken. De hogere sterfte is mogelijk deels het gevolg van de griepepidemie die halverwege maart begon.

Vooral bij 65-plussers en mensen die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen, was sprake van oversterfte.

Verder valt op dat het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 daalde. In het tweede kwartaal overleden 1.420 mensen aan de gevolgen van corona. Dat waren er bijna 2.000 minder dan in de drie maanden ervoor. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021 daalde dit aantal zelfs met 46 procent.

Tegelijkertijd nam het aantal sterfgevallen door ziekten van de ademhalingsorganen toe. Dit heeft volgens het statistiekbureau mogelijk te maken met de griepepidemie die half maart begon en dertien weken duurde.

Oversterfte deels gevolg van coronapandemie

Sinds de coronapandemie is het aantal sterfgevallen vaak groter dan verwacht. Het CBS kwam eerder tot de conclusie dat de oversterfte deels komt door de coronapandemie, maar dat deze ziekte niet alles kan verklaren.

De precieze oorzaken van de oversterfte worden onderzocht. Zo kunnen uitgestelde zorg en te late diagnoses door uitstel van doktersbezoek tijdens de lockdowns er ook mee te maken hebben. Onderzoekers hebben vooralsnog geen enkele aanwijzing dat een nog onbekende bijwerking van vaccins een rol speelt.

Het onderzoek naar oversterfte wordt belemmerd door privacyregels. Daardoor kunnen de onderzoekers bijvoorbeeld de gegevens over coronabesmettingen en vaccinaties niet van het RIVM en de GGD's krijgen. De betrokken partijen bekijken hoe het onderzoek alsnog uitgevoerd kan worden.