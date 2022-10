Ziekenhuizen moeten ondanks de spanning over het voortbestaan van de afdelingen kinderhartchirurgie wel goed blijven samenwerken. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd donderdag.

De inspectie ziet dat de vier ziekenhuizen minder kennis met elkaar delen dan voorheen. Ook worden hartchirurgen die nog in opleiding zijn minder onderling uitgewisseld.

De ziekenhuizen leveren nog steeds goede en veilige zorg, benadrukt de inspectie. Maar de samenwerking is wel veranderd. "Die knelpunten hangen samen met de spanningen onderling over de toekomstige concentratie van deze zorg."

Het is namelijk de bedoeling dat er uiteindelijk twee kinderhartchirurgieafdelingen in Nederland overblijven. Op dit moment hebben het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen en het UMC Utrecht zo'n afdeling en is er op dat gebied een samenwerkingsverband tussen het LUMC en Amsterdam UMC. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) laat nu onderzoeken welke twee locaties de afdeling kunnen behouden.

Volgens de inspectie moeten de ziekenhuizen in de tussentijd hun best blijven doen om samen te werken. Ook moeten ze zich voorbereiden op het overdragen of juist overnemen van zorg op het gebied van kinderhartchirurgie.