Het Openbaar Ministerie Oost Nederland wil tien mensen vervolgen omdat ze onder meer het zelfdodingsmiddel Middel X zouden hebben verstrekt. Alle verdachten hadden een link met Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun dood.

Het tiental wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het behulpzaam zijn bij zelfdoding en/of het verschaffen van een middel daartoe.

Volgens het OM zouden de mensen betrokken zijn geweest bij de zogeheten huiskamergesprekken van CLW. Dat zijn bijeenkomsten waar mensen spreken over een zelfgekozen levenseinde. In principe wordt daar alleen gepraat over levensbeëindiging. Maar het tiental zou rondom die bijeenkomsten ook Middel X hebben verstrekt.

Het OM benadrukt dat ze met de criminele organisatie de groep van tien mensen bedoelt, niet de CLW. De organisatie zal niet worden vervolgd. CLW stuurde eerder al acht leden weg, omdat ze het middel zouden hebben doorverkocht.

Zelfdoding is niet strafbaar, maar hulp bij zelfdoding wél. In Nederland mag alleen een arts een ander bij zelfdoding helpen. De arts moet zich daarbij aan strenge regels houden.

CLW stapte zelf ook naar de rechter

Er lopen momenteel verschillende strafrechtelijke onderzoeken naar hulp bij zelfdoding, onder meer in Den Haag en Noord-Brabant.

CLW is zelf ook naar de rechter gestapt, omdat ze betere regelgeving wil rondom hulp bij zelfdoding. "We hebben in Nederland het recht om jezelf dood te maken, maar je kan dat recht niet uitoefenen omdat de overheid het tegenwerkt", zei voorzitter Jos van Wijk eerder tegen NU.nl. De Staat handelt volgens de organisatie niet goed door mensen te vervolgen en middelen als Middel X te verbieden.

De rechtbank in Den Haag doet uiterlijk 14 december uitspraak.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).