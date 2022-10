De omgekomen Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) hadden alleen nog gered kunnen worden als ze snel na het ongeluk waren gevonden. Dat zei de politie donderdagmiddag. De twee werden woensdagavond in een verongelukte auto aangetroffen.

De politie had op dinsdag al meerdere tips gekregen dat de auto waarin Hebe en Sanne zaten mogelijk naast de A59 bij knooppunt Empel lag.

Bij een eerste zoekactie daar werd de auto niet aangetroffen. Pas woensdagavond vond de politie het voertuig waarin ook de omgekomen Hebe en Sanne zaten.

"De auto lag op de kop en in het water. Daar kun je alleen maar levend uitkomen als je heel snel wordt gered", zei Stijn van Griensven, hoofd operaties van de politie Oost-Brabant.

Volgens hem is de eerste melding die "wees naar deze plek" pas bijna 24 uur na de vermissing gedaan.

Rijkswaterstaat dacht eerst aan oude bandensporen

In de berm naast de snelweg stonden bandensporen. Ter plaatse werd geconcludeerd dat het om oude sporen ging. Aan het einde van het bandenspoor lag volgens de politie ook geen auto.

Pas nadat woensdag een spiegel van de Kia Picanto waarin Sanne en Hebe reden werd gevonden, is opnieuw bij knooppunt Empel gezocht. Dit keer intensiever met onder meer een helikopter. Vanuit de helikopter zag de politie de auto uiteindelijk liggen.

Van Griensven is op de plek van het ongeval geweest en snapt dat de auto niet eerder is gezien. "Het is een moerasgebied. Met water, riet en hoge bossages. De zwarte auto, die ook nog eens met een donkere onderkant naar boven lag, was heel slecht te zien."

74 Politie over Hebe en Sanne: 'Noodlottig ongeval meest reële scenario'

Onduidelijk hoe auto van de weg is geraakt

Het is voor de politie niet duidelijk hoe het kan dat Hebe en Sanne ongezien van de weg zijn geraakt. Knooppunt Empel bij Den Bosch is een erg druk knooppunt.

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd kort voor Hebe en Sanne verongelukten.

De twee vertrokken vanuit Raamsdonkveer naar Vught. Daar kwamen ze nooit aan. Honderden agenten en vrijwilligers hebben gezocht naar Sanne en Hebe. Ook werd een amber alert verstuurd. Dat systeem wordt ingezet als agenten vermoeden dat een vermist kind in levensgevaar is.