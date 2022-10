De advocaat van Lukas O., Joost Vedder, heeft donderdag in de rechtbank van Lelystad gezegd dat zijn cliënt het dodelijke slachtoffer Carlo Heuvelman niet heeft aangeraakt. O. verstuurde verschillende berichten waaruit je zou kunnen opmaken dat hij Carlo heeft geschopt.

De negentienjarige O. wordt niet verdacht van de fatale mishandeling van Carlo, maar wel van openlijk geweld.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt wel dat O. Carlo, heeft getrapt. Justitie leidt dit af uit berichten verstuurd door O. zelf: "Ik heb gewoon twee trappen of zo gegeven, maar dat was gewoon nog terwijl die guy nog gewoon stond. Terwijl zij nog terugvochten, zeg maar."

Volgens het OM, wordt met 'die guy' Carlo bedoeld, maar de advocaat van O. bestrijdt dat. Vedder liet eerder aan NU.nl weten dat uit de berichten die aan zijn cliënt worden toegeschreven, en de context daarvan, duidelijk zou blijken dat zijn cliënt Carlo niet heeft geschopt en geslagen. Ook weet hij niet wie dat wel hebben gedaan.

De berichten zijn ontdekt in een onderzoek naar cybercrime. NU.nl wist eerder deze maand te melden dat O. is aangehouden in een onderzoek naar handel in accounts van Zalando en bol.com van derden. De berichten verstuurde hij naar een medeverdachte in het onderzoek naar cybercriminaliteit.

O. was volgens zijn advocaat niet de agressor

Wat betreft de rol van O. in de Mallorca-zaak zegt Vedder donderdag dat zijn cliënt "ontzettend dom" is geweest, maar dat hij niet de agressor was.

"Ik vind het ontzettend dom van mijn cliënt om mee te gaan doen. Eerst bij café De Zaak, later bij de Bierexpress", oordeelde de raadsman verwijzend naar de twee gevechten in de nacht van 13 op 14 juli.

Tegen O. is een werkstraf van 240 uur geëist en een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 162 voorwaardelijk. De advocaat vindt de strafeis veel te hoog en pleitte voor een lagere straf, omdat O. in zijn ogen een veel kleiner aandeel had in de gevechten dan het OM oordeelt.

