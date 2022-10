Roderick van de Mortel, de burgemeester van Vught, bedankt donderdag iedereen die heeft bijgedragen aan de zoektocht naar de tienjarige Hebe uit Vught en haar begeleidster Sanne (26). "Ik ben geraakt door de grote betrokkenheid van onze inwoners. Uw medeleven is hartverwarmend", schrijft hij in een verklaring.

"Onze gedachten gaan nu uit naar de families van Hebe en Sanne. Ik wens hen in de moeilijke tijd die voor hen ligt, heel veel sterkte, steun en troost bij elkaar."

De twee werden woensdagavond na een grote zoektocht in hun auto gevonden in het water bij een knooppunt in de buurt van Den Bosch.

Van de Mortel: "Daarmee kwam er een einde aan een dagenlange, intensieve zoektocht van de politie, het Veteranen Search Team en vele vrijwilligers. Maar ook en vooral kwam er een einde aan de onzekerheid waarin de families van de twee slachtoffers al dagenlang verkeerden."

55 Bergers halen auto van vermiste Hebe en Sanne uit greppel

Politie houdt persconferentie over zaak

Volgens de burgemeester heeft de familie van Hebe mensen die bloemen willen leggen gevraagd om dat te doen bij het Hebehuis in Vught. Dat huis richtten haar ouders in 2020 op vanwege de ingewikkelde zorgvraag van Hebe, die ernstig, meervoudig beperkt was. Het huis is gevestigd in het gebouw De Groene Beuk in Vught.

Maandag vertrok Sanne samen met het gehandicapte meisje uit Raamsdonksveer. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij nooit aan.

Donderdag rond het middaguur vindt op een politiebureau in Den Bosch een persconferentie over het onderzoek naar Hebe en Sanne plaats. NU.nl-verslaggever Job van der Plicht zal daarbij aanwezig zijn.