Na een vrijwel droge ochtend trekt in de middag een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Daarna volgen opklaringen maar er kunnen ook enkele buien voorkomen.

Tijdens de buien is een klap onweer mogelijk. De temperatuur loopt op tot 13 of 14 graden in het noorden van Nederland tot zo'n 19 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidoosten en is matig.

In de avond en in de nacht naar vrijdag is het overwegend droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden.

