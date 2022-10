De politie zegt er niet aan te twijfelen dat de twee doden in de gevonden Kia Picanto bij knooppunt Empel (A59/A) de vermiste Hebe (10) en Sanne (26) zijn. De identiteit van de twee is nog niet officieel vastgesteld.

Een agent zag woensdagavond bandensporen bij het knooppunt. Daarop is een politiehelikopter ingeschakeld die de auto even na 22.00 uur vond. De auto ligt aan de linkerkant van de weg in het water in een flauwe bocht van knooppunt Empel. Deze plek ligt op de route van Raamsdonksveer naar Vught.

Een half uur later maakte de politie bekend dat er twee overleden personen zijn gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is er "alle reden om aan te nemen dat het gaat om Sanne en Hebe".

Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd. Zo is het een raadsel voor de politie hoe de auto van de weg is geraakt zonder dat iemand iets heeft gezien. Mogelijk gebeurde dat namelijk in de drukte van de avondspits. De auto was daarna vanaf de weg niet meer te zien.

Sanne en Hebe werden sinds maandagavond vermist. Ze zouden voor het laatst gezien zijn op de A59 bij Waspik. Daar werd de afgelopen dagen al gezocht naar het duo.

De politie verstuurde dinsdagochtend een amber alert vanwege de vermissing. Dat systeem wordt ingezet als agenten vermoeden dat een vermist kind in levensgevaar is.