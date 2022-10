De gemeente Amsterdam laat uitzoeken of een bezoek van de Britse complotdenker David Icke aan de stad kan worden tegengehouden. Het stadsbestuur vindt het "zeer ongewenst" dat hij naar een demonstratie op de Dam wil op 6 november. De stad heeft daarom immigratiedienst IND gevraagd te onderzoeken of zijn komst naar Nederland kan worden voorkomen.

Icke is op 6 november gastspreker op een demonstratie tegen onder andere kabinet Rutte-IV, de Europese Unie, de coronawet, de stikstofplannen en de hoge energierekening.

De Brit staat bekend om zijn complottheorieën met vaak antisemitische elementen. Zo beweert hij onder meer dat hagedissen de aarde zouden besturen. Daarmee verwijst hij volgens deskundigen naar een zogenaamde (deels Joodse) elite die volgens Icke een almachtige geheime regering zou vormen en de hele wereld zou besturen. Daar klopt niets van, maar toch verkondigt onder meer Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deze bewering inmiddels ook.

De Amsterdamse burgemeester, politie en Justitie (samen de driehoek genoemd) zijn bang dat Icke zulke complottheorieën ook tijdens de demonstratie op de Dam gaat verkondigen. En dat hij daardoor "maatschappelijke onrust" veroorzaakt waardoor "de waardigheid van het monument op de Dam" in het geding is. Want juist met dat monument worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Veel joden dus, die Icke juist probeert zwart te maken.

Of de immigratiedienst echt iets kan doen om de complotdenker tegen te houden, is nog maar de vraag. Britten kunnen doorgaans probleemloos naar Nederland reizen.

'Trek de uitnodiging aan Icke in'

De gemeente heeft de organisator van de demonstratie met klem gevraagd de uitnodiging aan Icke in te trekken. En anders in elk geval uit te wijken naar een andere plek in de stad. Het protest wordt georganiseerd door Samen voor Nederland, dat eerder demonstreerde tegen het coronabeleid. Icke probeerde ook joden in een kwaad daglicht te zetten door te beweren dat corona door hen komt. Ook dat klopt niet.

De gemeente weet en benadrukt dat de lokale overheid zich niet mag bemoeien met de inhoud van een demonstratie. Maar als de toespraak doorgaat, zal het Openbaar Ministerie streng in de gaten houden houden of Icke iets strafbaars zegt of doet en zo nodig ingrijpen, benadrukt de gemeente. De driehoek houdt ook de openbare orde rond de demonstratie in de gaten en zal "als mogelijk en nodig, deze verplaatsen of anderszins optreden", schrijft de gemeente.