Het is niet mogelijk om op voorhand het (brief)contact tussen gevangenen te stoppen die mogelijk misdaden beramen, zegt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Hoewel de minister zegt dat hij niet over specifieke zaken kan spreken, is het duidelijk dat het gaat over de brieven tussen Ridouan T. en Mohammed B.

Weerwind begrijpt "donders goed" de vraag of dit kan, die VVD-Kamerlid Ulysse Ellian stelde. "Ik wil het wel maar ik kan het niet", aldus de minister.

Volgens de huidige wet mag alleen bepaald contact worden gestopt, maar pas nadat is gebleken dat brieven ontoelaatbare inhoud bevatten. Maar dan moeten bijvoorbeeld brieven wel eerst worden gelezen. De minister benadrukt dat dit nu ook gebeurt, en dat in het geval van twijfel de post niet wordt doorgestuurd.

Weerwind wil de wet wel aanscherpen, zodat het mogelijk wordt om contact tussen bepaalde gedetineerden volledig te stoppen. Ook toezicht op contact tussen bepaalde gevangenen en hun advocaten wordt dan mogelijk.

Komend voorjaar wil Weerwind de wet naar de Tweede Kamer sturen. Met de wet wil hij voorkomen dat gevangenen misbruik maken van hun contacten, ook als het bijvoorbeeld hun advocaat betreft.

De Telegraaf meldde vorige maand dat B. en T. elkaar brieven stuurden met Koranverzen, die mogelijk gecodeerde boodschappen bevatten. Tevens schreef de krant dat premier Mark Rutte en prinses Amalia worden bedreigd vanuit de georganiseerde misdaad. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) zei dat ze berichten hierover kon "bevestigen noch ontkennen". Later zeiden koning Willem-Alexander en koningin Maximá wel dat hun dochter niet uit huis is en vrijwel niet naar buiten kan vanwege de mogelijke dreiging.