Als er weer relletjes ontstaan rondom de kermis in Amsterdam-Osdorp, dan gaat de politie stevig optreden. Dat is besloten tijdens een overleg met politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester. De dagenlange onrust zorgde er dinsdag al voor dat de mobiele eenheid van de politie (ME) moest worden ingezet.

Dinsdag werd al besloten dat de kermis de deuren eerder sluit: om 19.00 uur in plaats van 22.00 uur. Ook probeerde de politie samen met buurtvaders en -moeders, straatcoaches, preventieteams en de beveiliging van de kermis te voorkomen dat de jongeren rotzooi zouden trappen.

Toch was het dinsdagavond weer onrustig. Een groep jongeren, deels uit de buurt, pleegde vernielingen en gooide (zwaar) vuurwerk naar onder meer de politie. De relschoppers weigerden te vertrekken. Uiteindelijk greep de ME in.

In totaal werden dinsdagavond 26 mensen in de leeftijd van veertien tot 26 jaar opgepakt. Van hen werden 25 opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Zij zijn inmiddels weer vrij. Een minderjarige jongen is vastgezet voor openlijke geweldpleging. Hij zit nog vast.

De organisator van de kermis, Frans Stuy, schrijft in een bericht op Facebook dat de ongeregeldheden worden veroorzaakt door "een kleine groep jeugd". "De zo gezellige kermis, waar jullie Osdorpers, de kermisexploitanten en wij als organisatie twee maal per jaar zo naar uitkijken, wordt op deze wijze onnodig aangetast."

De kermis in Osdorp duurt nog tot en met zondag. Alle avonden is 19.00 de sluitingstijd. Rond het terrein is een hek neergezet met één toegangspoort en bezoekers worden gefouilleerd.