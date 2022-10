Het amber alert dat dinsdag werd verstuurd vanwege de vermissing van de tienjarige Hebe is beëindigd. Dat gebeurt automatisch als er geen nieuwe informatie is, zegt de politie. De zoektocht naar Hebe en haar 26-jarige begeleidster is uitgebreid naar een natuurgebied bij het Brabantse Drunen.

Het Coördinatie Platform Vermissing (CPV), een vrijwilligersgroep uit Urk, coördineert de zoektocht in Drunen samen met de politie. De vrijwilligers zijn door de politie gevraagd om te helpen zoeken.

De zoektocht startte woensdag om 14.00 op een verzamelplaats in Drunen. De hele middag is gezocht in natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen. Daar werd gezocht naar aanleiding van informatie en tips die de politie heeft binnengekregen. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat het tweetal zich in het natuurgebied zou bevinden. De politie ontving in totaal 120 tips over de vermissing.

De zoektocht in Drunen werd woensdagavond gestopt omdat het donker was geworden. Donderdag zoeken de vrijwilligers verder.

Ook zoektocht in Waspik

Sinds dinsdag wordt al in het westelijker gelegen Waspik gezocht. Daar zoeken leden van het Veteranen Search Team naar sporen die mogelijk naar het tweetal kunnen leiden. De politie zette woensdagmiddag een rijstrook op de A59 bij Dussen af. "Zodat we daar op een veilige en ongestoorde manier ons werk kunnen doen."

Bij eerdere zoekacties in het water langs de Winterdijk in Sprang-Capelle, in de gemeente Waalwijk, is niets gevonden.

Sanne haalde Hebe maandagmiddag op van een dagcentrum in Raamsdonksveer om haar naar haar huis in Vught te brengen, waarna ze spoorloos zijn verdwenen. Het vermiste tweetal zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.

De politie verstuurde een amber alert omdat het meisje mogelijk in levensgevaar is. Daardoor heeft de vermissing "massaal bereik gehad", zegt een woordvoerder. De zoektocht gaat nog steeds door.