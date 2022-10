Ouders van schoolgaande kinderen worden gevraagd om een ouderbijdrage te betalen. Maar er bestaat nog steeds veel verwarring over. De ouderbijdrage is namelijk niet verplicht. Veel mensen weten dat niet en scholen zijn daar niet altijd duidelijk over. NU.nl beantwoordt vijf vragen over de ouderbijdrage.

1. Wat houdt een ouderbijdrage precies in?

Er bestaan verschillende schoolkosten. Allereerst zijn er de kosten die de school betaalt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het lesmateriaal, boeken en dvd's. Daarnaast zijn er kosten voor de ouders. Zij moeten bijvoorbeeld een agenda, een rekenmachine, schriften, pennen en gymkleding kopen. Op bepaalde scholen gebruiken de kinderen een laptop of tablet. Scholen kunnen ouders vragen om die te kopen. Als ouders dat niet doen, dan moet de school daarvoor zorgen.

Tot slot is er de ouderbijdrage voor extra activiteiten, buiten het verplichte onderwijsprogramma om. Voorbeelden van extra activiteiten zijn schoolreisjes, dans- en muzieklessen, een kerstviering, tweetalig onderwijs, bijles, huiswerkbegeleiding en een sportdag.

2. Is de ouderbijdrage verplicht?

Nee, een ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Scholen kunnen ouders die de bijdrage niet willen of kunnen betalen, niet verplichten om dat wel te doen. Scholen moeten elk jaar in hun schoolgids melden hoe hoog de ouderbijdrage is en voor welke activiteiten het geld bedoeld is. Ook moeten scholen duidelijk maken dat die vrijwillig is. En dat leerlingen altijd mogen meedoen met de extra activiteiten. Ouders die de bijdrage niet kunnen of willen betalen, hoeven daar geen reden voor op te geven.

"We zien in de praktijk dat scholen niet altijd duidelijk maken dat de bijdrage vrijwillig is. Ook komen er ouders bij ons terecht die van de school een factuur of aanmaning voor de ouderbijdrage krijgen", zegt Gaby van den Biggelaar, de directeur van Stichting Leergeld Nederland. "Wij adviseren die ouders om in gesprek te gaan met de schooldirecteur."

3. Wat als je de ouderbijdrage niet kan betalen?

Sinds 1 augustus 2021 is er een wet die bepaalt dat alle leerlingen mogen deelnemen aan extra activiteiten. Ook als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald. Eerder mochten scholen de leerlingen een andere gratis activiteit aanbieden als hun ouders de bijdrage niet betaalden. Als dan bijvoorbeeld bijna de hele klas naar Duinrell mocht, gingen de paar kinderen van 'niet-betalers' naar de plaatselijke speeltuin. Met de nieuwe wet is dat verschil niet meer toegestaan.

De onderwijsinspectie kijkt of scholen zich aan deze wet houden. Zo controleert de inspectie of scholen ouders laten weten dat de bijdrage vrijwillig is. Als ouders problemen hebben met een school over de bijdrage, kunnen ze contact opnemen met de inspectie.

Als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen, moet de school zelf een oplossing bedenken. "Scholen zijn te veel bezig met zich onderscheiden van andere scholen. Ze organiseren uitjes die de ouders honderden euro's kosten, terwijl het niet normaal zou moeten zijn om zulke hoge bijdragen te vragen van ouders. Scholen moeten veel meer kijken naar wat echt belangrijk is voor kinderen om te leren", zegt Van den Biggelaar.

Kinderen in de bus voor vertrek naar Duinrell. Kinderen in de bus voor vertrek naar Duinrell. Foto: ANP

4. Wie bepaalt de hoogte van de ouderbijdrage?

Scholen bepalen zelf de hoogte van de ouderbijdrage. Ze maken elk jaar een plan met het aanbod van extra activiteiten. De scholen zetten de kosten op een rijtje en bepalen welk deel daarvan als vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd. Dit plan leggen de scholen voor aan hun medezeggenschapsraad. Als die het eens is met het plan, dan wordt het in de schoolgids opgenomen.

5. Kunnen scholen besluiten om geen activiteiten meer te organiseren als te weinig ouders de bijdrage betalen?

Scholen bepalen zelf hoeveel en welke extra activiteiten ze organiseren. De nieuwe wet kan gevolgen hebben voor scholen. Nu scholen verplicht zijn om ouders te laten weten dat de bijdrage vrijwillig is, betalen mogelijk minder ouders mee aan de extra activiteiten. Dat kan betekenen dat de activiteiten die scholen gepland hebben, goedkoper moeten of niet doorgaan.

Van den Biggelaar: "We waren het eens met het doel van de wet: het tegengaan van ongelijkheid. Tegelijkertijd hebben we gewaarschuwd voor de gevolgen van de wet, die we nu zien. Er is nu geen ongelijkheid meer tussen kinderen in dezelfde klas, maar grotere ongelijkheid tussen rijke en arme scholen." Daarmee wordt de ongelijkheid juist groter, zegt ze. "Dit probleem zou opgelost kunnen worden als de overheid scholen met een relatief groot aantal kinderen uit minimagezinnen extra ondersteunt."