Nog altijd is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de dood van Carlo Heuvelman, zei de advocaat van Sanil B. woensdag in zijn pleidooi. Volgens hem ontbreekt in het geval van zijn cliënt hard bewijs en moet B. er daarom van worden vrijgesproken.

"Een rechtbank moet kunnen vrijspreken met de ongemakkelijke kennis dat de dader vrijuit gaat", vindt B.'s advocaat Peter Plasman. In deze zaak is dat volgens de advocaat het geval. Plasman benadrukte dat een rechtbank alleen tot een oordeel kan komen op basis van wettig bewijs. En dat ontbreekt in deze zaak, meent hij.

B. heeft betrokkenheid bij de dood van Carlo altijd stellig ontkend. De verdachte heeft verklaard hem niet eens te hebben gezien. De toen 27-jarige man uit Waddinxveen overleed op 18 juli vorig jaar na een mishandeling in de nacht van 13 op 14 juli op Mallorca.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste maandag tien jaar cel tegen B., omdat justitie overtuigd is van de schuld van de twintigjarige jongen uit Hilversum. De strafeis is gebaseerd op onder meer getuigenverklaringen en het DNA van Carlo dat op de schoen van B. is gevonden.

Rapport is kritisch op getuigenverklaring

Plasman zei dat de getuigenverklaringen aan alle kanten rammelen. De getuigen verklaren wisselend over de rol van B. en soms zelfs tegenstrijdig, vertelde de advocaat.

Plasman haalde ook een rapport van rechtspsycholoog van Peter van Koppen aan. Die heeft gekeken naar een verklaring van een belangrijke getuige en zegt dat in het verhoor fouten zijn gemaakt. Alleen het deel van de verklaring dat gaat over de mishandeling van Carlo door meerdere mannen is volgens Van Koppen betrouwbaar.

Ook het DNA-bewijs is niet sluitend, zei de verdediging. Anka Knol, B.'s tweede advocaat, behandelde dit onderwerp. Doordat niet bekend is om wat voor DNA van Carlo het gaat, is volgens Knol niet te beoordelen of dit enkel door schoppen op de schoen van B. kan zijn terechtgekomen.

Daarbij is B. rechtsbenig en is het DNA op zijn linkerschoen gevonden. Doordat dit niet met elkaar rijmt, kan het DNA niet als een daderspoor worden gezien, zei Knol.

Sanil B. betrokken bij meerdere geweldsincidenten

B. staat terecht voor meerdere geweldsincidenten op Mallorca in juli 2021. Het door justitie geschetste beeld dat een groep jongens uit Hilversum (onder wie B.) "op oorlogspad" was, klopt volgens zijn advocaten niet.

B. is volgens zijn raadslieden inderdaad betrokken bij dat geweld, maar het gaat volgens hen niet om twee pogingen tot doodslag. En de verdachte zegt dus niet betrokken te zijn bij de dood van Carlo. Daar moet hij dan ook van worden vrijgesproken, concludeert de verdediging.

Zijn advocaten vinden dat B. bij een veroordeling niet langer moet vastzitten dan hij al heeft gedaan in zijn voorarrest.

