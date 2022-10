De politie hervat woensdagochtend de zoektocht naar de tienjarige Hebe uit Vught die sinds maandagavond wordt vermist. Agenten staakten dinsdagavond laat de zoektocht naar het meisje en haar 26-jarige begeleidster, omdat het te donker werd. De politie heeft vanochtend eerst een overleg, waarna de zoektocht wordt hervat.

Vooralsnog is er niets gevonden wat duidt in de richting van het tweetal. De politie staakte dinsdagavond de zoektocht nadat er eerder op de dag een amber alert voor het vermiste meisje werd uitgegeven. "Nu het donker is, wordt het zoeken lastiger. Daarom stopt de zoekactie en gaan we morgen verder", meldde de politie.

"Het onderzoek gaat onverminderd door en we lopen alle informatie uit die we tot nu toe hebben. We weten nog niet genoeg", zei hoofd Operatiën Stijn van Griensven van de politie Oost-Brabant dinsdagavond in de talkshow Jinek.

Er wordt vooralsnog rekening gehouden met alle scenario's. Zo is nog niet te zeggen of er sprake is van een ontvoering of een ongeluk. "Wat we weten is dat Hebe en Sanne een hele nauwe band hadden, dat geldt ook voor beide families. Maar dat laat onverlet dat we nog steeds in deze fase van het onderzoek met alle scenario's rekening houden."

Hebe heeft een meervoudige beperking en heeft op elk moment van de dag zorg nodig. Van Griensven: "We weten niet of ze nu zonder de zorg van Sanne is, maar ze kan niet zelfstandig functioneren." De politie benadrukt geïnteresseerd te zijn in alle informatie die eraan kan bijdragen dat de twee worden teruggevonden. Ze roept iedereen met informatie op contact op te nemen met de politie.

Politie zocht in Waspik

Maandagmiddag haalde Sanne Hebe op in Raamsdonksveer om haar naar huis te brengen. Ze vertrokken vanuit de Sint Theresiastraat in een zwarte Kia Picanto met het kenteken PR-425-K. Het vermiste tweetal zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van het Noord-Brabantse Waspik. De politie zocht dinsdag sinds 14.30 uur samen met ongeveer 120 vrijwilligers van het Veteranen Search Team in Waspik.

Eerder op dinsdag deed de politie onderzoek naar een melding over een auto in het water bij de Hooiweg in Waspik, maar dat leverde geen voertuig op. Rond 22.30 uur meldde de politie dat de zoekactie aan de Hooiweg is afgerond. "We hebben daar helaas niets aangetroffen."

Familie dankbaar voor steunbetuigingen

De familie van Hebe bedankt iedereen voor de steunbetuigingen die ze hebben ontvangen. In een verklaring zegt de familie dat Hebe en haar begeleidster een "bijzondere band" hebben. "Hebe is ernstig meervoudig beperkt en heeft elk moment van de dag zorg nodig. We willen niets liever dan haar terug in onze armen."

"De politie is nog volop met de zoektocht bezig", gaat de familie verder. "We speculeren liever niet over wat er mogelijk is gebeurd tot we meer informatie hebben. De politie leidt het onderzoek en wij werken nauw met haar samen." Tot slot vraagt de familie haar privacy te respecteren.