Na een nacht met regionaal vorst aan de grond begint de dag met nevel en mist. Vooral in het midden en zuiden van Nederland kan dit gevaarlijke situaties opleveren, reden voor het KNMI om voor die gebieden code geel af te geven.

Naar verwachting lost de mist in de tweede helft van de ochtend op. Daarna is het een hele tijd zonnig, pas later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking geleidelijk toe.

Het blijft nagenoeg droog en er waait een matige oostenwind met een windkracht van drie of vier. De temperatuur stijgt vandaag naar 14 tot 16 graden.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.