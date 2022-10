De Mobiele Eenheid (ME) van de politie heeft dinsdagavond ingegrepen in de Amsterdamse wijk Osdorp. Het was voor de derde dag op rij onrustig rond het kermisterrein. Volgens een politiewoordvoerder zijn inmiddels meer dan twintig mensen opgepakt.

De woordvoerder zegt dat de politie al een paar avonden bezig is in de Amsterdamse wijk. "En als het dan niet rustig wordt, dan kan je niet anders dan forser ingrijpen."

De twintig mensen zijn aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde.

Het relgedrag is ontstaan rond de kermis in Osdorp. Maandag werd al besloten de kermis eerder te sluiten. "We hebben al een aantal dagen te maken met pittige onrust en forse incidenten", zegt de woordvoerder. Daarbij werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken tussen bezoekers en hulpverleners.

De eerdere sluiting zorgde niet voor het gewenste effect. Ook dinsdag was het weer onrustig. Volgens Het Parool wordt er vuurwerk afgestoken en is er een brandje gesticht.

De kermis duurt nog tot en met zondag.