De Universiteit Leiden heeft een hoogleraar weggestuurd omdat hij over een langere periode intimiderend en ongewenst gedrag vertoonde. De naam van de hoogleraar is niet bekendgemaakt.

Diverse medewerkers hadden klachten over de hoogleraar ingediend. Een onafhankelijke klachtencommissie heeft na onderzoek geconcludeerd dat die klachten gegrond zijn.

Toen het onderzoek begon, werd de hoogleraar al op non-actief gesteld. Nu het oordeel is geveld, heeft het bestuur besloten dat hij niet meer mag terugkeren. Maar van ontslag is geen sprake, licht een woordvoerder toe. Dat is een "arbeidsrechtelijke" kwestie.

De commissie adviseerde verder om het werkklimaat bij het instituut waar de man werkte te verbeteren. Dat gaat het college van bestuur nu doen.

'Raakt ons dat gedrag zo veel mensen heeft kunnen beschadigen'

Bestuursvoorzitter Annetje Ottow zegt in een verklaring dat het haar en haar medebestuurders "zeer raakt" dat het gedrag van de hoogleraar "zo veel mensen heeft kunnen beschadigen". Ze voegt eraan toe dat hulp wordt aangeboden aan iedereen die zich heeft gemeld. Concrete aantallen wil de universiteit niet noemen.

"We kijken scherp naar de lessen die we als universiteit hieruit moeten leren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er in de toekomst eerder aandacht wordt gegeven aan ongewenst gedrag, ook in de vorm van preventie", meldt de Universiteit Leiden.