In de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster Sanne is woensdagavond een donkerkleurige Kia Picanto aangetroffen. Het voertuig werd gevonden bij A59 bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Of het daadwerkelijk de auto is waarin Sanne en Hebe zaten, is nog niet bekend.

Het voertuig werd aangetroffen in het water, meldt de politie. "Over de inzittenden is nog niets bekend, daarom gaat primair alle aandacht naar de hulpverlening uit."

Hebe en Sanne zijn sinds maandagavond vermist. Ze werden voor het laatst gezien in de omgeving van Raamsdonksveer in Noord-Brabant. Er werd al naar het tweetal gezocht rond Waspik en Drunen, maar die zoektochten leverden niks op.

Omdat werd gevreesd voor het leven van de tienjarige Hebe, die een meervoudige beperking heeft, verstuurde de politie dinsdagochtend een amber alert. Ook werd gevraagd uit te kijken naar een donkerkleurige Kia Picanto.