De politie zoekt rond de Noord-Brabantse plaats Waspik naar het vermiste tienjarige meisje Hebe en haar begeleidster. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat zij maandag om 15.30 uur op de A59 ter hoogte van Waspik zijn geweest.

De politie doet onderzoek rond de Kerkvaart. "We zijn daar aan het zoeken omdat er oliesporen in het water zouden zijn gezien", aldus een woordvoerder. De auto, waarin het meisje en haar begeleider vertrokken, is nog niet gevonden.

Hebe, die een beperking heeft, werd maandag aan het einde van de middag opgehaald door haar 26-jarige begeleidster. Zij zou haar naar huis brengen vanuit Raamsdonksveer. Dinsdagochtend werd een amber alert verstuurd vanwege de vermissing van het meisje, dat constante zorg nodig heeft.

De politie is dinsdag om 14.30 uur een zoekactie gestart in een straal van enkele kilometers rond de plek waar de twee voor het laatst zijn gezien. Ook leden van het Veteran Search Team zoeken mee. De familie van het meisje had eerder op dinsdag al in die omgeving gezocht.

Rol van vrouw nog niet duidelijk

Hebe en haar begeleidster zijn vanuit de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer vertrokken in een zwarte Kia Picanto met het kenteken PR-425-K. Het meisje droeg op het moment van haar verdwijning een paarse rugtas, een felroze jas en een zwarte rok. Ze heeft scoliose en loopt wankel, met haar voeten naar buiten.

De politie heeft de identiteit van de begeleidster niet vrijgegeven. Volgens een woordvoerder van de politie is dat omdat een amber alert zich alleen op kinderen richt en omdat de rol van de vrouw nog niet duidelijk is. "Daarom zijn we heel terughoudend. Alle scenario's staan nog open." Het gaat in ieder geval om een vrouw met blond, halflang haar en blauwe ogen.