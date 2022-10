Een filmpje waarin te zien is hoe een chauffeur uit het raam van zijn rijdende vrachtwagen hangt, heeft dinsdag opschudding veroorzaakt op sociale media. De man houdt zijn handen uit het raam en maakt masturberende bewegingen. De chauffeur is zijn baan kwijt.

Directeur Rober van Straalen van het bedrijf, VSDV, bevestigt aan NU.nl dat het een echt filmpje is. De opname werd dinsdag meer dan 100.000 keer bekeken op Dumpert.

De chauffeur die in de opname te zien is, was vier jaar in dienst. Het incident vond maandag plaats op de A7, bij de afslag Zaandijk.

Volgens Van Straalen is de opname gemaakt door een vriend van de chauffeur die in een auto naast de vrachtwagen reed. "Hij voelde de behoefte om voor het filmpje uit het raam te gaan hangen en schunnige bewegingen te maken", meldt de directeur.

Een leerling-chauffeur nam het stuur over

De man had op het moment dat de opnames werden gemaakt de handen niet aan het stuur. "Hij had een leerling-chauffeur in de auto die het stuur even overnam", legt de zegsman van VSDV uit. "Maar het behoeft geen uitleg dat wij dit soort situaties op geen enkele manier kunnen en willen tolereren. Wij distantiëren ons hier op elke manier van. Het is levensgevaarlijk wat hij heeft gedaan."

Voor zover Van Straalen weet heeft de man niet daadwerkelijk gemasturbeerd. Zodra VSDV het filmpje onder ogen kreeg, heeft het de man gevraagd naar kantoor te komen. "We hebben de enige juiste stappen gezet."

Ook heeft de politie contact opgenomen met het bedrijf vanwege het filmpje. Een woordvoerder van de eenheid Noord-Holland kon dinsdag niet zeggen of er een onderzoek is gestart.