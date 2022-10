Rond Schiphol reden dinsdagmiddag korte tijd geen treinen vanwege een onderzoek van de Koninklijke Marechaussee. Die vond na een tip twee mogelijke vuurwapens in een prullenbak in de trein.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt in gesprek met NU.nl de vondst van de mogelijke vuurwapens. De marechaussee onderzoekt nog of het om echte wapens gaat.

Een reiziger had de NS getipt over twee mogelijke vuurwapens in een prullenbak in de trein. De NS gaf die melding door aan de marechaussee, die vervolgens onderzoek deed. In welke trein de mogelijke vuurwapens zijn gevonden, wil de marechaussee niet zeggen.

Een woordvoerder van de NS bevestigde dat er op last van de marechaussee "even geen treinverkeer" rond de luchthaven was. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur lag het treinverkeer rond de luchthaven stil.

De treinen rond Schiphol reden rond 14.30 uur weer volgens de dienstregeling.