Het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Roosendaal blijft tot vrijdagochtend gestremd na de aanrijding met een lege bus op maandag. Dat laat spoorbeheerder ProRail dinsdag weten aan NU.nl. Zowel het spoor als de overweg raakte ernstig beschadigd.

"We moeten 300 meter spoorstaaf vervangen", vertelt de woordvoerder. "Er zijn veel dwarsliggers beschadigd. Die moeten allemaal worden nagekeken. En we moeten een nieuwe overweg plaatsen. Dat hele proces neemt meer tijd in beslag."

Naar verwachting wordt het treinverkeer met Roosendaal vrijdag om 7.00 uur hervat. In eerste instantie verwachtte ProRail dat de problemen binnen drie dagen opgelost zouden zijn. Het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en de richting Vlissingen is wel grotendeels hervat.

Op de overgang bij Bergen op Zoom ramde een trein maandag een bus die stilstond op het spoor. De bus kampte met technische problemen. Bij het incident raakte niemand gewond. De bus was op het moment van de botsing leeg. De chauffeur was al uit het voertuig gesprongen. Ook in de trein bleef iedereen ongedeerd.