Elf zittingsdagen, negen verdachten en één cruciale vraag: de rechtszaak rondom de dood van Carlo Heuvelman domineert deze weken het nieuws. Over precies een maand volgt de climax. Dan horen de verdachten of zij vrijuit gaan of dat een taakstraf of (jarenlange) celstraf wacht. We belden met onze verslaggever Joris Peters, die de zaak voor NU.nl op de voet volgt.

Waar draait de Mallorca-rechtszaak om? De strafzaak draait rond het uitgaansgeweld op Mallorca in juli vorig jaar. Door dit geweld overleed Carlo Heuvelman (27).

Er zijn negen verdachten aangehouden. Drie van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo: Sanil B., Mees T. en Hein B.

Tegen Sanil B. is tien jaar cel geëist. Hein B. en Mees T. hoorden een eis van acht jaar cel.

De andere verdachten staan terecht voor open geweldpleging en in sommige gevallen poging tot doodslag.

Joris, hoe heb jij deze zittingsdagen beleefd?

"Deze zittingen zijn behoorlijk intensief. Het is een megazaak, waarin één vraag centraal staat: wie is verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman? Het gevoel is er dat de mensen in de zaal daar antwoord op hebben."

"Daarnaast hebben nabestaanden van de slachtoffers emotionele verklaringen afgelegd. Dat alles maakt het best wel intensief."

Wat viel je op tijdens de eerste zittingsdagen?

"De opening van één van de rechters sprong echt in het oog. Hij legde uit dat het 'bijna letterlijk niet anders kan' dat de verdachten meer weten over wat er met Carlo is gebeurd. Hij benadrukte dat nabestaanden recht hebben op antwoord op die vraag en riep de verdachten op om 'een vent te zijn' en uit te leggen wat er is gebeurd."

Joris Peters is sinds 2007 werkzaam bij NU.nl en sinds 2015 actief als rechtbankverslaggever. Foto: NU.nl

En hoe reageerden verdachten daarop?

"Er is helaas geen directe reactie met antwoorden gekomen. De groep blijft vooralsnog bij het verhaal dat zij Carlo niet hebben gezien en zeker niet hebben aangeraakt. Volgens de verdachten moet het antwoord niet bij hen gezocht worden. Maar de kans lijkt mij vrij klein dat niemand iets weet."

Hoe overtuigend acht jij dan het bewijs tegen de verdachten?

"Ik denk dat we kunnen vaststellen dat diegene die verantwoordelijk is voor de dood van Carlo, of de verantwoordelijken, in deze rechtszaal zitten. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders er bij betrokken is geweest, maar we kunnen het niet helemaal uitsluiten."

"Wat betreft het bewijs: het Openbaar Ministerie heeft vooral tegen hoofdverdachte Sanil B. een sterke zaak. Zo is DNA van Carlo op een van de schoenen van hem gevonden en zijn er belastende getuigenverklaringen tegen hem. Tegen de andere hoofdverdachten, Hein B. en Mees T., gaat het OM vooral uit van getuigenverklaringen. Het is daardoor iets minder sterk.

"Het krachtige verhaal van het OM heeft zich geuit in hoge strafeisen. Die zijn mede zo hoog omdat de verdachten hun rol bij het incident blijven ontkennen. Als het OM overtuigd is van hun betrokkenheid, en als zij blijven weigeren te vertellen wat er die fatale avond gebeurde, dan werkt het strafverzwarend."

Dit gebeurde er in de nacht van 13 op 14 juli 2021 in Mallorca: De verdachten uit Hilversum raken betrokken bij een vechtpartij buiten café De Zaak.

Daarna verplaatst de groep zich naar de Bierexpress, waar Heuvelman zich bevindt. Er ontstaat een ruzie en een gevecht, vermoedelijk door een racistische opmerking.

Heuvelman probeert de boel te sussen. Hij krijgt klappen, valt op de grond en wordt tegen zijn hoofd getrapt.

Wanneer de rust terugkeert, ligt Heuvelman roerloos op straat. Hij belandt in een coma en overlijdt vier dagen later aan hersenletsel.

Advocaten van de verdachten spreken van een 'stevige eis'. Veel van onze lezers verwachten dat de straf sowieso lager zal uitvallen. Verwacht jij dat de rechter de strafeis van het OM overneemt?

"Ik weet niet zo goed waarom de straf lager zou uitvallen. Er is een strafeis en de rechtbank bepaalt op basis van de bewijzen en pleidooien van advocaten wat een passende straf is."

"Tegen alle lezers die op basis van onderbuikgevoel zeggen dat de straf lager uitvalt, kan ik dit zeggen: in het algemeen wordt in Nederland streng gestraft. Het kan zijn dat in deze zaak de straf lager uitvalt, maar het is geen vaststaand feit."

Dinsdag begonnen de pleidooien van de advocaten in de rechtbank in Lelystad. De rechtbank doet op 18 november uitspraak. Rechtbankverslaggever Joris Peters dook de afgelopen maanden in het onderzoek naar de dood van Carlo. Dat resulteerde in de podcast Het geheim van Mallorca. De eerste afleveringen, met onder meer gesprekken met de Spaanse politie en betrokken kroegbazen, staan online.