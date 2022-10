De twee lichamen die woensdagavond zijn gevonden in een auto langs de A59 bij Den Bosch zijn inderdaad van de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). Dat heeft onderzoek naar de identiteit van de slachtoffers uitgewezen. Het tweetal is omgekomen door een noodlottig ongeval, meldt de politie donderdag.

De Kia Picanto werd rond 22.00 uur aangetroffen in het water langs een flauwe bocht bij knooppunt Empel. Het is nog onbekend hoe de auto daar ongezien terecht kon komen. "Dat is een grote vraag. Het is een van de drukste verkeerspunten van Nederland", laat de politie aan Omroep Brabant weten. Mensen die iets hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie.

De politie zei korte tijd later dat ze er niet aan twijfelde dat de inzittenden Hebe en Sanne waren. Later in de nacht zijn de lichamen geborgen en heeft de politie het onderzoek ter plaatse afgerond.

Dinsdagavond zocht de politie ook al bij knooppunt Empel naar het toen nog vermiste tweetal. Toen werd hun auto niet gevonden. In de buurt van de locatie zag een agent woensdagavond bandensporen. Daarop werd een politiehelikopter ingeschakeld. Die zag uiteindelijk de auto waarin de twee zaten.

Alleen snel ingrijpen had de twee slachtoffers kunnen redden, zegt de politie. De politie baseert zich op het "sporenbeeld" en het feit dat de auto op de kop in het water lag.

Familie vraagt om beeldmateriaal van de auto te verwijderen

"Ons verdriet is intens en heel erg groot", laten de families van Hebe en Sanne weten in een gezamenlijke verklaring. "Gisteravond zijn we op de hoogte gebracht van het nieuws dat Hebe en Sanne er niet meer zijn. Dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama", schrijven ze.

De families bedanken iedereen die heeft helpen zoeken. "Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun." Ze vragen iedereen om vanaf nu hun privacy te respecteren. Ze willen rust om de gebeurtenissen en hun verdriet te verwerken.

Mensen die foto's en filmpjes van de auto op de plaats van het ongeluk hebben gemaakt of gedeeld, worden verzocht die te verwijderen. "De impact van deze beelden op de families is enorm."

74 Politie over Hebe en Sanne: 'Noodlottig ongeval meest reële scenario'

Hebe en Sanne maandag voor het laatst gezien

Sanne en Hebe werden sinds maandagavond vermist. Die avond vertrokken de begeleidster en het meisje uit Raamsdonksveer, ruim 30 kilometer ten westen van Den Bosch. Sanne had Hebe opgehaald bij een dagcentrum in de Brabantse plaats. In die omgeving waren ze ook voor het laatst gezien.

Vanaf Raamsdonksveer zou Sanne naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij nooit aan. De politie zette grote zoektochten op, gesteund door vrijwilligersgroepen. Zo werd tevergeefs gezocht rond de Brabantse plaatsen Waspik en Drunen.

De politie verstuurde dinsdagochtend een amber alert vanwege de vermissing. Dat systeem wordt ingezet als agenten vermoeden dat een vermist kind in levensgevaar is.