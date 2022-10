De politie heeft twee lichamen gevonden in de auto die woensdagavond werd aangetroffen in het water nabij Den Bosch. Vermoedelijk gaat het om de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26).

De auto werd even na 22.00 uur gevonden in het water bij de A59 bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Ruim een half uur later maakte de politie bekend dat er twee overleden personen zijn gevonden.

"We onderzoeken de toedracht. We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe", aldus de politie.

Sanne en Hebe werden sinds maandagavond vermist. Ze zouden voor het laatst gezien zijn op de A59 bij Waspik. Daar werd de afgelopen dagen al gezocht naar het duo.

De politie verstuurde dinsdagochtend een amber alert vanwege de vermissing. Dat systeem wordt ingezet als agenten vermoeden dat een vermist kind in levensgevaar is.