De politie heeft een amber alert uitgegeven voor het vermiste tienjarige meisje Hebe. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van Raamsdonksveer in Noord-Brabant.

Het meisje heeft een meervoudige beperking en heeft zorg nodig, zo meldt de politie. Ze zit in een rolstoel en kan niet zelf praten. Het meisje is 1,40 meter lang en heeft blond haar. Ze draagt een felroze jas en zwarte rok en heeft een paarse rugtas bij zich.

Het meisje is weg met een begeleider. Ze zijn vertrokken in een zwarte Kia Picanto met het kenteken PR425K. De twee zijn voor het laatst gezien in Raamsdonksveer, in het noordwesten van Noord-Brabant.

Volgens haar familie wordt Hebe sinds maandagavond vermist. Er wordt opgeroepen te zoeken op de wegen tussen Raamsdonk en Vught.

De politie verstuurt een amber alert bij een vermoeden dat een vermist kind in levensgevaar is.