Het KNMI heeft dinsdagochtend voor bijna het hele land code geel afgekondigd vanwege dichte mist. Alleen op de Waddeneilanden geldt de code niet. Inmiddels is de mist alleen in Utrecht nog belemmerend voor het verkeer, zegt Weerplaza tegen NU.nl. Daar is het zicht nog minder dan 200 meter.

In de rest van het land is nog steeds her en der sprake van mist, maar is het zicht meer dan 200 meter. Aan het einde van de ochtend is de mist naar verwachting overal verdwenen. Officieel wordt van mist gesproken als het zicht minder is dan 1.000 meter.

Bij een aanrijding met meerdere voertuigen op de N305 bij Biddinghuizen zijn dinsdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Vermoedelijk heeft slecht zicht door mist een rol gespeeld, meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Automobilisten mogen bij minder dan 200 meter zicht aan de voorzijde hun mistlampen aanzetten. Pas bij minder dan 50 meter zicht mogen de mistachterlichten aan. Bij zulke dichte mist wordt het moeilijk om lantaarnpalen te zien. Die staan in Nederland gemiddeld 75 meter uit elkaar.

Vooral in het midden van het land is het zicht zeer beperkt. In Cabauw (Utrecht) was het zicht om 4.20 uur slechts 64 meter. Ook in Voorschoten (Zuid-Holland), Lelystad en Deelen (ten noorden van Arnhem) zijn zichtwaarden van minder dan 100 meter gemeten.

39 Ravage na dodelijk ongeluk op in dichte mist gehulde N305

Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport

Vanwege de mist is dinsdagochtend geen vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport mogelijk, meldt de luchthaven op Twitter. Ook op het vliegveld bij Rotterdam is sprake van dichte mist, maar dat heeft nog geen invloed op het vluchtschema.

Op Schiphol was het zicht om 5.30 uur slechts 65 meter, maar volgens een woordvoerder heeft de luchthaven daar nog weinig last van. Vanwege de mist zit er meer tijd tussen het landen en opstijgen van de vliegtuigen. Toch leidt dat op dit moment nog niet tot vertraging.