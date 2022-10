In de ochtend komt er regionaal nog mist, nevel of laaghangende bewolking voor. Die maken in de loop van de ochtend plaats voor de zon. in veruit heel het land blijft het de rest van de dag droog.

Alleen het uiterste zuidoosten kan nog met wat regen te maken krijgen. Verder staat er een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting,



De temperatuur blijft, zeker gezien de tijd van het jaar, nog altijd vrij zacht. In de middag loopt het kwik op tot ergens tussen de 16 en 18 graden.

